100 Euro für Musikgeschichten Am Donnerstag ist der MDR-Hörfunk in Großenhain auf dem Hauptmarkt. Gesucht werden persönliche Erlebnisse.

Am Donnerstagnachmittag ist der MDR-Hörfunk zu Gast in Großenhain. Die Höreraktion „Mein Leben – meine Musik – mein MDR“ macht Station. Dabei haben die Großenhainer von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr Gelegenheit, mit Radio Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage vor dem Rathaus ins Gespräch zu kommen. Und vor allem mit einer ganz persönlichen Musikgeschichte 100 Euro zu gewinnen.

Was haben die Großenhainer zu bestimmten Musiktiteln erlebt? Welche Lieder haben ihr Leben begleitet? Welcher Ohrwurm ist ihnen noch heute geläufig?

Die Geschichten, die besonders interessant sind, gehen im Frühprogramm des Senders zwischen fünf und neun Uhr über den Äther. Dann gewinnt der Erzähler das Geld. Die MDR-Moderatoren, auch Elena Pelzer, waren bereits in Riesa, Meißen, Oschatz und vielen weiteren Städten Sachsens. Am Freitag ist Radebeul dran. In Riesa sang der Riesaer Riese das Lied von Ines Paulke „Mona Lisa aus Riesa“. Die Aktion läuft bis 6. Oktober.

zur Startseite