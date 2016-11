10-Jähriger verletzt

Diebe scheiterten Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Unbekannte versuchten, in der Nacht zum Sonntag in einen Pkw einzudringen. Der Opel Astra parkte vor einem Wohnhaus auf der Kohlbergstraße im Ortsteil Wünschendorf. Den Tätern gelang es allerdings nicht, das Schloss aufzubrechen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Starkstromkabel geklaut Pirna. Auf einer Baustelle an der Seminarstraße in Pirna zerschnitten Unbekannte am Wochenende die Stromzuleitung eines Kranes. Anschließend klauten die Täter das rund 200 Meter lange Stück Starkstromkabel im Wert von rund 500 Euro.

Kleintransporter ausgeräumt Bannewitz. Diebe drangen am Wochenende in einen Kleintransporter ein und klauten sich darin befindliche Gartenmaschinen. Die Täter öffneten auf noch ungeklärte Art und Weise den VW T4, der auf der Winckelmannstraße in Bannewitz parkte. Aus dem Fahrzeug stahlen die Unbekannten anschließend zwei Laubbläser, eine Motorsense sowie eine Heckenschere im Gesamtwert von rund 2350 Euro. Sachschaden entstand nicht.