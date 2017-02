10-jähriger Goldfisch Niklas Loßner dominiert alle Lagen. Der Wechsel zur Sportschule rückt näher.

Niklas Loßner war in Dresden unschlagbar. Seine Zukunft verheißt Spannung. © SCR

Gleich 32 Riesaer Nachwuchsschwimmer im Alter zwischen sieben und elf Jahren waren am Sonntag der Einladung zum Winterschwimmfest in die Landeshauptstadt gefolgt und konnten sich über viele fordere Platzierungen freuen. Bei insgesamt 150 Starts verbesserten die Youngster satte 121 persönliche Bestmarken und behaupteten sich mit 42 Podestplätzen, darunter 13 erste, 15 zweite und 14 dritte Ränge. Zwölf Schwimmclubs aus Bautzen, Dresden, Freital, Görlitz, Kamenz, Pirna, Radebeul und Riesa waren mit 331 Mädchen und Jungen angereist um das neue, schnelle 50-Meter-Schwimmbecken in der Halle am Freiberger Platz in Wallung zu bringen.

Die Riesaer Goldfische Aaliyah Schiffel, Alexander Ratzka, Leni Sonntag, Michael Novacescu und Niklas Loßner erreichten zusammen 13 erste Plätze für ihren Verein. Herausragend dabei diesmal Schwimmtalent Niklas Loßner. Über die 200 Meter Freistil unterbot der Zehnjährige in 2:45,70 Minuten seine bisherige Bestleistung um satte zehn Sekunden und holte sich den Sieg vor 15 weiteren Schwimmern seines Jahrgangs. Auch in den 50-Meter-Rennen konnte er in allen Lagen – also Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil – als Erster anschlagen. Dass Niklas zu den besten Schwimmern des Landes gehört, hatte er bereits im Herbst beim Eignungstest für die Sportschulen unter Beweis gestellt. In dem zentralen Vergleich des Landesverbandes ging er als Nummer 1 von 28 Jungen der Klassenstufe 4 hervor. Schwimmtrainer Peter Günzel ist sehr zufrieden mit der Entwicklung und will das Talent weiter fördern. Aktuell steht für den sympathischen Viertklässler eine wichtige aber auch ganz schwierige Entscheidung für seinen weiteren schulischen und sportlichen Weg an: Der Wechsel an einen der Landesstützpunkte und damit auf eines der Sportgymnasien ist für den Nachwuchssportler sicher eine Option. (cg)

