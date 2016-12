1:0 für Niclas Der Zehnjährige hat den Kampf gegen Knochenkrebs gewonnen – und beschenkt nun todkranke Kinder.

Niclas muss zwar immer noch viele Untersuchungen über sich ergehen lassen, doch der Fußballfan gilt als vom Krebs geheilt. © Sebastian Schultz

Niclas ist vier, als die Knochenteufel zuschlagen. Er hat Schmerzen im Arm, als er aus der Kita kommt, und kann den gar nicht mehr richtig bewegen. Der Junge ist weder gestürzt, noch hat er sich gestoßen, erinnert sich Mama Arlett Mauersberger, während sie in der kleinen Küche ihrer Firma in Riesa-Weida an einer Tasse Kaffee nippt. Und trotzdem wird am Armknochen ihres Jungen ein Haarriss diagnostiziert. Ein paar Monate später ist das Schlüsselbein gebrochen. Dann der Oberschenkel. Nach zahlreichen Untersuchungen steht fest: Niclas ist eines von deutschlandweit 1 800 Kindern, die jährlich an Krebs erkranken. Niclas hat Knochenkrebs. Als das erkannt wird, hat der Tumor den kleinen Körper schon an 18 Stellen befallen, erzählt Arlett Mauersberger nüchtern. Doch es ist ein unfairer Kampf.

„Für uns ist eine Welt zusammengebrochen“, sagt sie. Zeit zum Grübeln bleibt ihr aber kaum. Für die Chemotherapie geht es von Riesa direkt in die Dresdner Uniklinik. Das ganze Familienleben dreht sich plötzlich nur noch um den Krebs. Ein halbes Jahr lang lässt Niclas die Behandlung über sich ergehen. Mit schier grenzenlosem Optimismus und immer einem Grinsen im Gesicht. „Das schaffen wir. Wir machen so lange weiter, bis alle Knochenteufel tot sind“, sagt er seiner Mama, als bei der Kontrolle nach der Therapie wieder graue Flecken auf den MRT-Bildern auftauchen – und die Chemo von vorn beginnt. Die Heilungschancen stehen nicht schlecht, weiß Arlett Mauersberger. Trotzdem hat sie Angst. Sie musste schließlich erleben, dass ein Krankenhauszimmer am Morgen plötzlich leer ist. Dass es keine Garantie gibt. Und doch: Niclas gilt heute als geheilt.

Er wirkt vielleicht manchmal etwas überlegter, und er hat eine sehr soziale Einstellung, sagt Arlett Mauersberger. Das liege am Krankenhaus. Doch eigentlich ist Niclas ein ganz normaler Junge, dem man nichts mehr von der Krankheit ansieht – und der nur Fußball im Kopf hat. Oder besser gesagt: Borussia Dortmund. Marcel Schmelzer ist sein Lieblingsspieler, erzählt der Klassenbeste und zeigt auf die Dortmund-Fotos hinter sich. Er selbst kickt bei Stahl Riesa und muss nur bei Ausdauersachen vorsichtig sein. Die Knochenteufel haben seinen Rücken kaputtgemacht, erzählt Niclas. Auch Rückwärtsrollen sind tabu. Aber das stört ihn nicht, solange er nur an den Ball treten darf. Zumal er weiß, dass andere Kinder nicht so viel Glück haben wie er.

Mit dem Schiri beim BVB-Spiel

Über die Oma lernen Mauersbergers nämlich vor gut einem Jahr die Riesaerin Christine Jentzsch kennen, die sich für das Kinderhospiz Bärenherz bei Leipzig engagiert. Für eine Tombola spendet Niclas damals erstmals einen Teil seines Spielzeugs. Und auch jetzt hat er zahlreiche Weihnachtspäckchen für die todkranken Kinder gepackt. Für ihn ist das keine große Sache, doch Christine Jentzsch weiß, wie sehr sich die Bärenherz-Kinder über die Geschenke freuen. Zusammen mit Mama Mauersberger, Bäckereichefin Anke Simon und Nudelkönigin Elisabeth Helm hat sie nicht nur Niclas’ Geschenke, sondern auch viele weitere Spenden vor wenigen Tagen nach Leipzig gebracht. Zum Beispiel die 500 Euro aus den Spendendosen der Bäckerei-Filialen, die 360 Euro von der Kochbuchversteigerung der Teigwaren Riesa, die 250 Euro von der Kaffeerösterei Reinhard und die knapp 1 500 Euro aus Tombola und Spenden vom Nünchritzer Weihnachtsmarkt. „Ich bin zufrieden. Wir konnten damit alle Wünsche erfüllen“, so Christine Jentzsch.

Auch Niclas größter Wunsch geht schon bald in Erfüllung: Einlaufkind bei einem BVB-Spiel sein. Das ist eigentlich dem Vereinsnachwuchs vorbehalten, weiß der Zehnjährige. Doch über den Fanclub Ostborussen lernen die Mauersbergers vor einigen Monaten den Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kennen. Und der macht es schließlich möglich, dass Niclas Mitte Februar mit dem Schiedsrichter zum Spiel BVB gegen RB Leipzig einlaufen darf. „Wenn ich schon dran denke, kriege ich feuchte Augen“, sagt Arlett Mauersberger. Und Niclas? Der grinst und kann die Zukunft kaum erwarten.

