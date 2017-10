1 600 Epiliergeräte gestohlen Diebesgut im Wert von über 100 000 Euro fanden Polizisten an der A 4 bei Ottendorf-Okrilla auf einem Laster. Der hatte bereits eine lange Reise hinter sich.

Der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Dresden ist am Mittwochabend ein Schlag gegen sogenannte Planenschlitzer gelungen. Gemeint sind Diebe, die die Planen von Lastern zerschneiden, um dann die Ladung zu stehlen. Das Kennzeichen eines Lkw, der im Zusammenhang mit entsprechenden Straftaten gesucht wurde, brachte die Polizisten nun auf die Spur eines Täters. Das automatisierte Kennzeichenerkennungssystem hatte den Laster auf der A 4 in Richtung Görlitz geortet. Die Polizisten konnten das Fahrzeug dann auf dem Autobahnparkplatz „Am Eichelberg“ bei Ottendorf-Okrilla stoppen.

Der Mercedes-Laster war mit rund 1 600 originalverpackten Epiliergeräten verschiedener Hersteller beladen. Entsprechende Frachtpapiere konnte der 38-jährige polnische Fahrer jedoch nicht vorweisen. Die Ermittler machten sich daher auf die Suche nach dem Ursprung der Geräte und wurden bei der deutsch-französischen Kontaktdienststelle der Bundespolizei in Kehl fündig. Dort lag eine Fahndungsinformation vor, wonach in der Nacht zuvor genau solche Geräte gestohlen worden waren. Der betroffene Lkw parkte an der französischen A 4 in Valmy, über 800 Kilometer von Dresden entfernt. Der oder die Täter hatten die Planen aufgeschlitzt, um an das Diebesgut im Wert von bis zu 100.000 Euro zu gelangen.

Die Polizisten stellten den Mercedes, in dem sich zudem sieben Kanister mit über 200 Litern Kraftstoff befanden, zunächst sicher. Der 38-jährige Pole wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei ermittelt. (szo)

