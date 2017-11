1 000 Euro für warme Hundepfoten Das Tierheim Horka gewinnt bei der Aktion „Du und dein Verein“ eines Finanzinstitutes. Gekauft werden davon neue Heizplatten.

Natalie, die im Tierheim ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert, demonstriert mit der französischen Bulldogge Daisy, wie die Wärmeplatte eingesetzt wird. © André Schulze

Horka. Die Sache war dramatisch und knapp dazu. Doch der Reihe nach: Als Rosemarie Zille in ihrem E-Mail-Fach Post von der Ing Diba fand, meinte sie, einer unverlangten Werbung aufgesessen zu sein. Unverlangt war die Mail tatsächlich gekommen, doch die Werbung für das Geldinstitut diesmal nicht der Hauptgrund. Vorgestellt wurde nämlich die Aktion „Du und dein Verein“, verbunden mit dem Versprechen, in fünf Kategorien - je nach Mitgliederzahl - 1 000 mal 1 000 Euro zu vergeben. Eine Million also für neue Ideen, die von Vereinen eingeschickt werden sollten.

Schnell stellte sich heraus, dass der Tierschutzverein Horka in der Kategorie II mit 25 bis 75 Mitgliedern den heißesten Wettstreit würde führen müssen, um unter die 200 Vereine mit den meisten Stimmen zu kommen. „Zuerst haben wir die Sache gar nicht richtig für voll genommen, uns erst ab dem 18. Oktober richtig ins Zeug gelegt“, erzählt die Tierheimchefin. Schnell arbeitete man sich auf Rang 19 empor. Je näher das Ende der Aktion am 7. November rückte, desto aktiver wurden aber auch andere Vereine. Die Folge: Der Horkaer Tierschutzverein fiel auf Platz 53 zurück. „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits alle Freunde, Bekannten und Vereinsmitglieder mobilisiert, auch bei Leuten nachgefragt, die ihre Tiere bei uns schonmal in Pension gegeben hatten.“

Doch das reichte alles nicht. Denn die Horkaer wollten nicht noch weiter nach hinten durchgereicht werden. Da kam das Hilfsangebot von Peter Morawitz gerade recht. Der Teamleiter der Tornado-Fangruppe „Sturmjäger“ hatte Wind von der Aktion bekommen und legte los. „Er rief bei Fans und befreundeten Familien an, sammelte eine Stimme nach der anderen“, lobt Rosemarie Zille. Noch am Vorabend des Aktionsendes telefonierte sie mit dem Tornado-Fan. „Die anderen Vereine hatten dermaßen zugelegt, dass wir noch einmal aktiv werden mussten.“ Und Peter Morawitz hatte die entscheidende Idee: Wenige Stunden vor dem Schlusspunkt ging er mit seinem Laptop ins Gymnasium und holte mit Genehmigung der Schulleitung die entscheidenden Stimmen ein. Am Ende schloss der Tierschutzverein auf Platz 17 ab. „780 Menschen für uns begeistert zu haben, ist schon wahnsinn toll“, freut sich die Tierheimchefin.

Der Verein hat nun beschlossen, die 1 000 Euro für drei elektronisch regelbare Wärmeplatten zu verwenden, die den Hunden in ihren Zwingern über die kalte Jahreszeit helfen sollen.

