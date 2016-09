Zwei Unfälle hintereinander Lkw-Fahrer verursacht Kollision und macht sich dann einfach aus dem Staub.

Auf der BAB 4 in Richtung Dresden war am Sonntag gegen 13.25 Uhr ein Pkw VW unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hainichen kam der Fahrer nach rechts von der Autobahn ab, überfuhr eine Warnbake und stieß in einen Wildschutzzaun. Der Fahrer (71) blieb unverletzt, eine Insassin (70) erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro.

Nur etwa 30 Minuten später kam es zu einem weiteren Unfall auf der BAB 4 in Richtung Dresden. Ein Pkw Opel (Fahrer 50) war im Bereich der Anschlussstelle Lichtenau auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen, als ein unbekannter Lkw vom mittleren auf den linken Fahrstreifen geriet. Der Opel wich dem Lkw aus und stieß dabei in die Mittelschutzplanke. Verletzt wurde niemand. Der Lkw setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 6 000 Euro angegeben.

