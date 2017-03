Zentralbibo statt Hauptbibliothek 200 000 Medien ziehen ab Montag vom World Trade Center in den Kulturpalast.

Letzter Tag am alten Schreibtisch: Für Bibliothekschef Arend Flemming und seine Mitarbeiter beginnt am Montag der Umzug in den Kulturpalast. © Christian Juppe

Letzte Gelegenheit: An diesem Sonnabend sind die Haupt- und Musikbibliothek im World Trade Center sowie die Medien@tage auf der Prager Straße letztmalig geöffnet. Ab Montag kommen dort die Profis zum Einsatz. Eine auf Bibliotheken spezialisierte Umzugsfirma transportiert die Bücher und anderen Medien zum Kulturpalast. Eigentlich sind es rund 300 000 Stück, die umziehen. Doch die Mitarbeiter haben zum fleißigen Ausleihen aufgerufen, damit die Regale möglichst leer sind.

Der Umzug ist aber nicht das einzige Thema, das Dresdens Bibliothekschef Arend Flemming bewegt. 2016 war ein Jahr mit Höhen und Tiefen, das schlecht startete. Durch die städtische Haushaltsperre waren bis Mai kaum Neuanschaffungen möglich, dementsprechend sanken Besucher- und Ausleihzahlen. „Dagegen konnten wir rund vier Prozent mehr jugendliche Nutzer dazugewinnen, was sicher auch mit der Gebührenfreiheit zusammenhängt“, sagt Flemming. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) will sich in den nächsten Haushaltsverhandlungen für mehr Personal einsetzen, um die Zentralbibo noch länger öffnen zu können. Ab 29. April soll sie täglich außer sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein. Zudem soll die Fahrbibliothek weitere Haltestellen anfahren, um Älteren mehr anzubieten.

Weil der Dresdner Südosten nicht gut mit Bibliotheken versorgt ist, denkt die Stadt dort über einen Neubau nach. Ein genauer Standort sei aber bisher weder gesucht noch gefunden worden, sagt Flemming. Schneller soll es mit der Einrichtung von fünf bis zehn Schulbibliotheken für Grundschüler gehen. Die ersten könnten schon bis diesen Herbst entstehen, sagt Flemming. Dafür stehen 100 000 Euro im Haushalt bereit. Wer von den rund 80 Dresdner Grundschulen für eine Bibliothek infrage käme, liege auch am Interesse und der Mitarbeit der Lehrer und Hortner. Denn diese Einrichtungen müssen ehrenamtlich betrieben werden, sagt der Bibo-Chef. Lediglich ein Koordinator steht als feste Stelle zur Verfügung.

Absoluter Renner im Bestand der städtischen Bibliotheken sind virtuelle Medien, die jedes Jahr um rund 40 Prozent mehr nachgefragt werden. Nun hofft Flemming auf eine schnelle gesetzliche Regelung zum Urheberrecht, damit er weitere anschaffen kann.

Wenn am 29. April die Zentralbibliothek im Kulti öffnet, wird der Gast mit einem 3-D-Leitsystem hingeführt.

zur Startseite