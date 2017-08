Wohnanhänger abgebrannt Der zweite Vorfall innerhalb von zwei Wochen: Nach einem Diebstahl bei einem Caravan-Vermieter stehen acht Fahrzeuge in Flammen.

Acht Wohnanhänger sind in der Nacht zu Dienstag in Kamenz einem Feuer zum Opfer gefallen. © Jonny Linke

Großfeuer im Kamenzer Ortsteil Bernbruch. Acht Wohnanhänger stehen bei einem Wohnmobil-Vermieter im Gewerbegebiet Bernbruch in Flammen. Feuerwehren aus Kamenz und Umgebung wurden alarmiert. Schon auf Anfahrt erkannten die Feuerwehrleute, dass hier ein heißer Einsatz auf sie wartet. Meterhoch schlugen die Flammen aus den brennenden Wohnhängern in den Nachthimmel. Mit drei C-Rohren nahmen die Kameraden die Brandbekämpfung auf. Erschwert wurde dies dadurch, dass die Hänger tief im Gelände standen. So musste eine knapp 75 Meter lange Schlauchstrecke vom Tanklöschfahrzeug bis zum Brandobjekt gelegt werden. Ein Tor und das umzäunte Gelände erschwerten ebenfalls den Löscheinsatz. Gleichzeitig wurden mehrere Hydranten angezapft und Hunderte Meter Schlauchstrecke im Gewerbegebiet gelegt um die Wasserversorgung permanent sicherzustellen.

Im weiteren Einsatzverlauf löschte die Feuerwehr mittels Dachwerfer die großen Flammen, um ein Ausbreiten auf die mehr als 20 weiteren Wohnanhänger auf dem Gelände zu unterbinden. Dies gelang. Nachdem Polizisten erste Spuren fotografieren konnten, wurde ein Schaumteppich über alle abgebrannten Wohnwagen gelegt, sodass ein Wiederaufflammen in der weiteren Nacht verhindert werden konnte.

Bereits vor zehn Tagen hatte es bei dem Caravan-Vermieter einen Vorfall gegeben. In der Nacht zum 5. August wurde von dem Gelände ein weißer Wohnanhänger der Marke Bürstner Averso 590LK im Wert von 27.000 Euro gestohlen. (jl)

zur Startseite