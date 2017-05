Unfallfahrerin war alkoholisiert

Kodersdorf. Am Montagmittag ereignete sich in Kodersdorf ein Verkehrsunfall. Eine 47-Jährige kam auf der B 115 nach links auf die Gegenfahrbahn, streifte dort den Anhänger eines entgegenkommenden Wagens und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Die gerufenen Polizisten stellten Alkoholgeruch bei der leicht verletzten Deutschen fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,66 Promille. Die Beamten sicherten den Führerschein und begleiteten sie zur Blutentnahme. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

