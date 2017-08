Trinkwasserflaschen verschenkt Die Pirnaer Stadtwerke haben Schulanfängern beschenkt. Das soll den Kindern helfen, sich besser Konzentrieren zu können.

Hoch die Flaschen: SWP-Chef Olaf Schwarze beschenkt die Sonnenstein-Schüler. © norbert millauer

Die Stadtwerke Pirna (SWP) haben zum Schuljahresstart die Pirnaer Schulanfänger mit insgesamt 400 Trinkwasserflaschen beschenkt. Die meisten Trinkgefäße verteilten die Schulen mit den Zuckertüten an die Abc-Schützen, in der Grundschule auf dem Sonnenstein brachte SWP-Chef Olaf Schwarze die Trinkflaschen am Dienstag persönlich vorbei. Mit dem Geschenk wollen die SWP die Kinder animieren, regelmäßig und ausreichend Wasser zu trinken. Die meisten Pirnaer Schulen haben Trinkwasserbrunnen. (SZ/mö)

