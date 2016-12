Stiefmutter aus dem Haus geworfen Ein Elstraer stand jetzt mit dem Sohn vor dem Amtsrichter. Der sah die Körperverletzung im Familiendrama als erwiesen an.

Ehrlich gesagt, gibt es nichts Unerquicklicheres, als wenn Angeklagte und Hauptbelastungszeugin den gleichen Nachnamen tragen. Dann wird ein Familiendrama verhandelt, wie jetzt vor dem Amtsgericht in Kamenz. Angeklagt war ein Elstraer Geschäftsmann mit seinem Sohn. Beide sollen am 12. Juli 2015 gegen die eigene Stiefmutter bzw. Stiefoma handgreiflich geworden sein. Die Anklage lautete immerhin auf gefährliche Körperverletzung, der eine Nötigung vorausgegangen sein soll. Der Geschäftsmann wies die Vorwürfe zurück. Er habe seine Stiefmutter nicht einmal berührt. Die 60-Jährige wiederum bezichtigte den 58-Jährigen der Lüge. Sie habe schwerwiegende Verletzungen davongetragen. Auch die Anklage nannte eine Arbeitsunfähigkeit bis zum 14. August 2015, also einen ganze Monat. Wie soll die sonst zustande gekommen sein?

Situation eskalierte

Am 12. Juli war die Situation gegen Mittag offenbar eskaliert. Im Ergebnis standen Krankenwagen und Polizeieinsatzfahrzeug an der Fabrikantenvilla in Elstra, wobei auch die Beweisaufnahme nicht völlig Klarheit darüber brachte, wer Rettungs- und Ordnungskräfte nun eigentlich gerufen hatte. Zuvor wollte die in die Familie eingeheiratete Stiefmutter ihren angetrauten, bereits ziemlich schwerkranken Mann besuchen, der im Souterrain der Villa lebte. Im April war er von Dresden aus zum mittlerweile einzigen Sohn gezogen und hatte seine Frau, eine Dresdnerin, um den Besuch in Elstra gebeten. Hätte er das dürfen? Offenbar hätte er das, aber da gab es offenbar auch ein Hausverbot gegen die ungeliebte Stiefmutter in Elstra. Etwas Schriftliches dazu gab es wohl nie, allerdings einigte man sich schon auf ein „mündliches Hausverbot“. Dieses lag freilich schon einige Jahre zurück und dürfte kaum das Besuchsrecht beim eigenen Ehemann – wie immer der Rest der Familie dazu stehen mag – berühren.

Der Geschäftsmann war über den Besuch der Stiefmutter jedenfalls nicht erfreut. Er schickte den 19-jährigen Sohn in die Kellergeschosswohnung, um das Hausverbot zu erneuern. Dass sich auch der leibliche Opa dagegen wandte, machte die Sache nicht leichter. Also musste der 58-jährige Elstraer selbst mit runter, wo der Streit offensichtlich in Gewalt mündete. Der Vater bzw. Opa soll beiseite geschubst worden und die Stiefmutter bzw. Stiefoma an Händen und Füßen die Treppe hochgeschleift worden sein, wobei die Angeklagten auch zugetreten haben sollen. Aufgeschürfte Knie, Prellungen am Rücken und diverse Hämatome mussten behandelt werden, und auch der Opa kam ins Krankenhaus. Als Zeuge des Geschehens stand er nicht mehr zur Verfügung, weil er inzwischen – auch infolge von Schlaganfall und Herzschwäche – verstorben ist.

Hausverbot erlaubt Gewalt nicht

Die Verteidigung der Angeklagten mühte sich, die Zuverlässigkeit der Hauptbelastungszeugin infrage zu stellen. Allerdings blieb die Logik des Geschehens aufseiten der Anklage. Natürlich hätte die Frau ihren Mann besuchen dürfen, zumal die Souterrainwohnung über einen separaten Eingang verfügte. Und ein Hausverbot, wie berechtigt auch immer, kann nun mal nicht mit privater Gewaltanwendung durchgesetzt werden. Das Gericht verwarnte den mittlerweile 20-jährigen Sohn und legte ihm 40 Stunden gemeinnützige Tätigkeit auf. Der Geschäftsmann wurde zu sieben Monaten Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährungszeit, verurteilt. Die Verteidigung hat Rechtsmittel eingelegt.

