Sperrung wegen Fernwärmebau In Pulsnitz kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Königsbrücker Straße wird für vier Wochen gesperrt.

In Pulsnitz gibt es ab Dienstag eine neue Baustelle. © dpa

Die Bauarbeiten für die Pulsnitzer Fernwärmeversorgung treten in eine neue Phase ein. Ab dem 15. August tritt eine weitere Sperrung in Kraft. So wird die S 104 (Königsbrücker Straße) ab der Zufahrt „Zum Bahnhof“ bis zur Kreuzung S 95 für voraussichtlich vier Wochen voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt mit. Der Verkehr werde weiterhin über die Dr.-W.-Külz-Straße umgeleitet. Gegenwärtig wird in Pulsnitz auf der S 95, Bahnhofstraße eine Fernwärmeleitung verlegt. Davon ist auch der Kreuzungsbereich mit der S 104 betroffen.

Mitte Mai begann der Kamenzer Energieversorger Ewag mit der Modernisierung der Fernwärme in Pulsnitz. Insgesamt versorgt die Ewag hier rund 1 300 Einwohner. Die Ewag lässt 660 Meter neue Leitung verlegen. Außerdem entsteht an der Fabrikstraße ein modernes Heizkraftwerk.

2,6 Millionen Euro investiert die Ewag in die Modernisierung der Anlagen. Das sei notwendig, weil das Pulsnitzer Fernwärmenetz aus der Zeit der 1990er Jahre stammt. So entsprechen die Anlagen nicht mehr den heutigen technischen Standards. (SZ)

