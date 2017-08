Schweinepest auf dem Vormarsch Der Landkreis rüstet sich für einen möglichen Ausbruch der gefährlichen Tierseuche. Fachleute raten zur Vorsicht.

Wildschweine verbreiten die Afrikanische Schweinepest, die auch ganze Hausschweinbestände innerhalb kurzer Zeit dahinraffen kann. Experten raten nun zur Vorsicht wegen eines Ausbruchs in Tschechien. © dpa

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Tschechien hat auch die Verantwortlichen im Landkreis aufmerksam gemacht. 82 Wildschweine sind dort innerhalb kurzer Zeit verendet und niemand weiß, wie viele Tiere mit dem Virus noch infiziert wurden. Deshalb stellen die Experten in Tschechien mittlerweile Elektrozäune auf, um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern. „Deutschland ist noch frei von Afrikanischer Schweinepest (ASP). Daher sind auch im Landkreis Bautzen keine Restriktionen angeordnet“, sagt Frances Lein vom Landratsamt. „Wie schnell der Erreger jedoch vermutlich durch den Reiseverkehr verbreitet werden kann, zeigt dieser isolierte Fall in Tschechien.“ Besondere Sorge bereitet den Tierexperten im Landratsamt dabei die Tatsache, dass der Ausbruch nur 300 Kilometer vom Kreis entfernt registriert wurde.

Die besondere Form der Schweinepest kommt aus Afrika und wurde vor zehn Jahren erstmals in der Kaukasusregion registriert. Von dort verbreitete sie sich über Weißrussland, Ukraine, Estland, Litauen, Lettland bis nach Polen. Das Virus ist hoch ansteckend. Ein infiziertes Tier kann andere Schweine durch direkten Kontakt anstecken. Es reicht aber auch, wenn es eine einzige kontaminierte, weggeworfene Wurstsemmel frisst. Fahrzeuge, die mit dem Virus in Kontakt kamen, können die Krankheitserreger auch einschleppen.

Das Landratsamt sieht eine Gefahr für den Wildschweinbestand und besonders die Schweinehaltung in der Region. „Ein Ausbruch in Deutschland hätte enorme wirtschaftliche Folgen mit Tötung von Schweinebeständen und Gebietssperren bis zum völligen Erliegen des Handels mit Schweinen und Schweinefleisch“, macht Kreissprecherin Frances Lein deutlich. Eine Impfung gibt es noch nicht. Der sächische Landwirtschaftsminister hat deshalb bereits vor einigen Tagen die Jäger aufgefordert, Wildschweine weiter konsequent zu bejagen. Die Jäger wären bei einem Ausbruch vermutlich auch die ersten, die mit der Schweinepest in Kontakt kämen. Die Vorsitzenden der Jagdverbände drängen deshalb auf Absprachen. Die Amtstierärztin will in den nächsten Wochen mit den Jägern zusammenkommen. „Wir wollen aus diesem Meeting mit einem konkreten Plan herausgehen“, sagt der Vorsitzende des Kamenzer Jagdverbandes, Friedrich Noltenius. „Wir müssen in der Lage sein, die Jäger zu Schulungen zusammenzutrommeln. Jeder Jäger müsste dann Kadaversäcke vorhalten, Schutzanzüge und Handschuhe im Auto haben.“

Die Jäger sind aber bereits jetzt aufmerksam. Ein totes Wildschwein ist immer verdächtig, heißt es. Auch wenn es natürlich an einer natürlichen Todesursache oder an den Folgen eines Unfalls gestorben sein kann. 3890 Schwarzkittel wurden 2016 im Kreis erlegt. Dieses Jahr könnten es noch mehr werden. Das Landratsamt empfiehlt den Jägern, vor allem Frischlinge und Überläuferbachen verstärkt zu bejagen. Tierhalter sollten ihre Schweine nicht mit tierischen Abfällen füttern. Reisende, die in betroffenen Ländern waren, dürfen keine tierische Erzeugnisse, keine Wurst und kein Fleisch von dort mitbringen. Ein tot gefundenes Wildschwein sollte zudem gemeldet werden. Kennt der Finder den Jagdpächter nicht, reicht ein Anruf bei der Polizei. Die Beamten des Lagezentrums geben die Information dann weiter. Jäger Friedrich Noltenius warnt jedoch vor Panikmache. „ASP ist momentan noch so weit weg wie die Tollwut.“

