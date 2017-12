Putin will vierte Amtszeit als Präsident Russlands

Da ich über wirtschaftliche Kontakte Russland gut kenne kann ich bestätigen das Putin bei einer großen Mehrheit der russischen Bevölkerung beliebt ist.Er hat nach Jelzin die Ordnung in Russland wieder hergestellt - Man rechnet ihm auch hoch an das er die Krim zurückholte. Da werden sofort einige rufen Völkerechstbruch -nach dem Völkerrecht eindeutig Ja . Aber was sollte er machen nachdem auf eier Website der US Administration erschien was die USA mit der Krim planen wenn sie in der Ukraine genug Einfluß haben. Hinzukommt Völkerechtsbruch gab es durch den Westen bezügl Jugoslawien auch. Auch gehörte die Ukraine historisch immer zu Russland u.wurde in einer Verwaltungsreform der Sowjetunion an die Ukraine gegeben . Nach dem Zerfall der Sowjetunion hätte die Krim zurückgegeben werden müssen . Auch wird ja Putin als hart u.durchgreifender Präsident bezeichnet .Wir müssen aber langsam begreifen das Demokratie nicht überall gleich verlaufen kann.Es gibt ethn.u.kult. Unterschiede