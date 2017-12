„Ich vertraue Wladimir Putin“

Viele Gründe sprechen dafür, Wladimir Putin zu misstrauen: 1.) Völkerrechtswidrige Annexion der Krim; 2.) Militärische Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine; 3.) Militärische Unterstützung des syrischen Diktators Assad und seiner iranischen und libanesischen Helfer; 4.) Wirtschaftsspionage russischer Geheimdienste in Deutschland; 5.) Versuchte Einflussnahme auf Wahlen in Deutschland durch Falschmeldungen in russischen Auslandsmedien("Russia Today"); 6.) Einschüchterung und Verfolgung politischer Oppositioneller in Russland; 7.) Einschränkung der Presse- und Medienfreiheit in Russland; und Vieles mehr.