Gospel in Erksdorfer Kirche Pfingstmontag wird Thomas Stelzer mit seiner „Gospel Crew“ in der Dorfkirche zu erleben sein. Das hat auch mit Luther zu tun.

Der Dresdner Thomas Stelzer (Foto) ist nicht nur einer der besten Jazz-Pianisten des Landes und auch international gefragt, sondern auch mit seinem Gospel-Projekt „Gospel Crew“ erfolgreich. Pfingstmontag kommt er mit der „Crew“ zum Konzert nach Großerkmannsdorf. © PR

Er hat schon in New Orleans am Klavier gesessen und Jazz gespielt. Jetzt kommt er nach Großerkmannsdorf. Thomas Stelzer. Der Dresdner ist dabei nicht nur einer der wirklich besten Jazz-Pianisten des Landes, sondern ein musikalisches Multitalent. So sorgt er neben seiner Rockband „The Burnes“ auch regelmäßig mit Gospel für Aufsehen. Und mit seiner „Gospel Crew“ wird Thomas Stelzer am Montagnachmittag, ab 17 Uhr in der Kirche in Großerkmannsdorf zu erleben sein.

Und dann werden auch Songs der brandaktuellen CD „Louisiana – Danke Luther“ erklingen, die Thomas Stelzer mit seiner „Gospel Crew“ passend zum aktuellen Luther-Jahr eingespielt hat. Und wo passt Gospel denn auch besser hin, als in eine Kirche? Und irgendwie passt das Ganze eben auch gut ins aktuelle Luther-Jahr – war der Reformator ja auch einer, der lebensfroh und offen war für Neues, für Lebendiges. Genau das sind auch die Ziele, die der Großerkmannsdorfer Verein „Dorfkirchen im Aufwind“ verfolgt. Die beiden Dorfkirchen in Großerkmannsdorf und im benachbarten Kleinwolmsdorf, will der Verein dabei nicht „nur“ durch Spendenaktionen unterstützen, sondern sie auch als lebendiges Kulturzentrum im Ort stärker ins Blickfeld rücken. Und so fanden sich 2014 zahlreiche Großerkmannsdorfer und Kleinwolmsdorfer zusammen – und gründeten den Verein. Seither haben die Aktiven bereits zahlreiche Projekte organisiert und angestoßen. Die beliebte – und mittlerweile schon zu einer kleinen Tradition gewordene – Dorfweihnacht in Großerkmannsdorf zum Beispiel, aber auch etliche Benefiz-Konzerte für die Sanierung der beiden Kirchen. Und eben immer wieder auch spannende Konzerte, die aufhorchen lassen. Wie das am Montagnachmittag mit der „Gospel Crew“, das der Verein gemeinsam mit der Kirchgemeinde veranstaltet.

Gefragtes Musik-Event

Dass seine Gospel-Projekte dabei so erfolgreich werden, hatte Thomas Stelzer 1999 vielleicht im Gefühl, als er damals einen Gospelchor gründete, aber sicher konnte sich niemand sein. Mittlerweile zählen Thomas Stelzers Gospel-Konzerte zu den gefragtesten Musik-Events nicht nur in der Region um Dresden. Weit über 450 Konzerte sind es mittlerweile geworden; und der Terminkalender der „Gospel Crew“ ist prall gefüllt. Demnächst geht’s zum Beispiel zu Konzerten an die Ostsee-Küste. Aber jetzt steht zunächst der Auftritt in der Großerkmannsdorfer Kirche an!

Thomas Stelzer und die „Gospel Crew“ am 5. Juni, 17 Uhr in der Kirche Großerkmannsdorf. Karten gibt es an der Abendkasse für 14 Euro (ermäßigt sieben Euro).

www.thomasstelzer.de

zur Startseite