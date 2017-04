Frauen aus Zittau bekommen einen Preis Das Team von einem Modegeschäft in Zittau holte in Frankfurt am Main eine Trophäe. Unter den Gästen war auch Barbara Schöneberger.

Ula Para, Doreen Schiller, Katrin Starke und Maja Mularczyk von „S.Oliver“ mit dem Preis © privat

Zittau. Mehr als 700 Teams der internationalen Modemarke „S.Oliver“ haben in diesem Jahr um acht Trophäen des Unternehmens gekämpft. Doreen Schiller, Katrin Starke, Ula Para und Maja Mularczyk vom Zittauer Geschäft „S.Oliver“ am Markt holten in Frankfurt am Main bei der „S.Oliver Realstars Gala 2017“ den Preis für die „Beste operative Tätigkeit“.

Zu den entscheidenden Kriterien dieser Kategorie gehören die Qualität der Informationen der Flächenverantwortlichen, die zügige Nachorder abverkaufter Artikel aus dem Stammsortiment und die aktive Ausschöpfung aller Umsatzpotenziale. Ausgezeichnet wurden die hervorragenden Leistungen der Verkaufsteams in sieben Kategorien von „Bester Umsatz“ über „Beste visuelle Darstellung“ bis „Bester Newcomer“ für die neuen Geschäfte.

Die Preisverleihung fand in der Frankfurter Festhalle statt, unter den Gästen waren auch zahlreiche bekannte Stars und Sternchen, wie Moderatorin Barbara Schöneberger, die Schauspielerinnen Karoline Herfurth, Natalia Avelon und Jana Pallaske sowie das tschechische Supermodel Karolína Kurková. Die Trophäe, eine Pyramide aus Swarovski-Kristall soll einen würdigen Platz in einer Vitrine im Geschäft am Markt finden, erklärte Doreen Schiller. Sie leitet den „S.Oliver“ in Zittau seit einigen Jahren und war völlig überrascht, zu den Preisträgern zu gehören. Umso größer sei die Freude gewesen, erzählt sie.

„Ich bin sehr stolz auf mein Team“, schrieb Inhaberin Carola Kunick nach der Preisverleihung in den sozialen Medien. Sie betreibt neben dem Sportfachgeschäft Intersport-Kunick seit 2002 auch das Modegeschäft „S.Oliver“ und eröffnete später den „Tom Taylor“-Laden am Markt. Im Jahr 2013 ließ Carola Kunick das „S.Oliver“- Geschäft neu ausstatten, vergrößern und stellte nach aufwendigem Umbau die Barrierefreiheit her.

