Exotik im Schluckenauer Zipfel Ein Verein veranstaltet ein Festival für fernöstliche Musik. Dabei geht es nicht nur um Folklore.

Wo jetzt einsam eine mongolische Jurte steht, werden am 22. Juli fernöstliche Klänge über die Wiese schweben. Jarmila Ptackova lädt zum Kennenlernen Ostasiens auf ihr Grundstück am Rande von Velky Senov (Groß Schönau) ein. © Steffen Neumann

Über die Wiese streift eine Herde Yaks, am Rand steht eine mongolische Jurte, Gebetsfahnen flattern im lauen Wind und ein Stück weiter schmaucht ein afghanischer Ofen. Wer die Augen schließt, hört traditionelle mongolische, koreanische oder tibetanische Klänge. So wird es zumindest am 22. Juli sein, wenn am Rande der drei Orte Mikulasovice (Nixdorf), Vilemov (Wölmsdorf) und Velky Senov (Groß Schönau) bereits zum zweiten Mal das Festival „Eastern Tunes – Klänge des echten Asien“ stattfindet. Bis dahin müssen die vier Yaks, die gerade zufrieden in der Mittagssonne grasen, aber noch viel fressen. „Wir werden wohl noch selbst mähen“, mutmaßt Jarmila Prackova. Sieben Bands und Solisten aus der Mongolei, Korea, Osttibet und Usbekistan treten auf. Ein Flyer kündigt die Musikauswahl aus Traditional, Indie-Rock und Punk-Rock an. „Wir haben Künstler dabei, die traditionelle Musik aufführen, die noch am ehesten der üblichen Vorstellung von asiatischer Musik entsprechen. Andererseits ist das nur ein Bruchteil und wir wollen gern die Musik in ihrer ganzen Breite vorstellen“, erklärt Jarmila Ptackova das Konzept, sie hofft zugleich, dass für jeden etwas dabei sein wird.

Zentral- und Ostasien im Schluckenauer Zipfel, nur wenige Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt. Das klingt nicht nur exotisch. Doch die Erklärung, warum das Festival gerade hier stattfindet, ist prosaisch, meint Jarmila Ptackova. Die promovierte Tibetologin und treibende Kraft hinter dem Festival arbeitet an der Akademie der Wissenschaften in Prag und lehrt an der Humboldt-Universität Berlin. Ihr Mann ist Deutscher und arbeitet in Sachsen. Ihr Sohn geht in eine zweisprachige Schule in Rumburk. „Für uns ist die Lage einfach nur praktisch und zugleich ein schöner Flecken Erde“, erklärt die Frau, warum sie vor sechs Jahren hier ein Haus mit großem Grundstück gekauft haben.

Doch irgendwann stellte sich die Frage: Was tun mit so viel Platz? Ptackova gründete den Verein Thonmi, der die Erforschung und Popularisierung der zentralasiatischen und ostasiatischen Kultur zum Ziel hat. Seine Mitglieder kommen nicht nur aus Tschechien und Deutschland, sondern auch aus Korea und Österreich. Gemeinsam entstand die Idee, aus dem Grundstück eine Festival-Wiese zu machen und die Musik Asiens nach Tschechien zu holen. Letztes Jahr kamen immerhin fast 100 Besucher. Grund genug, eine zweite Auflage zu starten.

Unterstützung von Gemeinden

„Wen wir einladen, hängt von unseren Kontakten und den Finanzen ab“, erzählt Ptackova. Im Moment ist es so, dass die Kontakte die meist fehlenden Finanzen kompensieren müssen. Ptackova ist vor allem im Osttibet und damit auch China zu Hause, eine Kollegin ist Expertin für die zentralasiatischen Länder Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan. Andere Mitstreiter wieder kennen sich besser in der Mongolei oder Korea aus.

Unterstützung erhält der Verein auch von den umliegenden Gemeinden. „Von ihnen bekommen wir zwar kein Geld, aber sie unterstützen uns, wo sie nur können“, erzählt die Wissenschaftlerin. Einen kleinen Beitrag bekommen sie von der Akademie, sie kooperieren mit örtlichen Firmen. Der große Rest aber finanziert sich durch das Geld der Vereinsmitglieder sowie Eintrittsgelder. „In diesem Jahr haben wir erstmals eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Mit den eingesammelten mehr als 1 000 Euro ermöglichen wir den Auftritt eines der aktuell populärsten osttibetischen Musiker Golok Gyaltsen“, nennt Ptackova eine weitere Finanzquelle. Besucher sollen auf vielfältige Weise mit Asien in Berührung kommen. Über die Musik funktioniert das gut. Ein weiterer Kanal ist das Essen. „Wir werden usbekische und mongolische Küche haben“, kündigt Jarmila Ptackova an. Nur das Bier ist dann doch tschechisch. Da das Festival international ausgerichtet ist, wird neben Tschechisch auch Englisch und Deutsch gesprochen.

Einklang mit der Umgebung

Bei dem Festival soll es aber nicht bleiben. Die Pläne des Vereins gehen weit darüber hinaus. Schon jetzt hat das Gelände etwas von einem Freilichtmuseum. Am unteren Ende, wo die Nationalparkbahn zwischen Mikulasovice und Lipova (Hainspach) vorbeifährt, entsteht gerade ein Stupa, ein buddhistisches Heiligtum, wie es überall in Ostasien anzutreffen ist. Und wo sich jetzt noch ein kleines Wäldchen befindet, soll in den kommenden Jahren ein Zentrum für zentral- und ostasiatische Kultur entstehen. „Dort wollen wir Wissen über diese Region vermitteln, das über den Dalai Lama und das Hissen einer Tibet-Flagge hinausgeht“, plant Jarmila Ptackova, die vor allem mit Schulen zusammenarbeiten will. „Wir sind auch offen für Yoga- oder Meditationskurse. Die Religion ist aber nicht der Hauptzweck. Sie gehört einfach zur östlichen Kultur.“

Besonders gespannt ist Jarmila Ptackova, wie ihr Wirken in der Region ankommt. Damit meint sie nicht nur die tschechische, sondern auch die nahe sächsische Nachbarschaft. „Dass hier eine diffuse Angst vor dem Fremden herrscht, ist ja bekannt. Dem kann man nur durch mehr Wissen über fremde Kulturen begegnen.“ Dabei kann das geplante Zentrum helfen.

Bei aller Exotik sehen sich Ptackova und ihre Mitstreiter immer im Einklang mit ihrer Umgebung. Sie haben eine alte Fußgängerbrücke über die Eisenbahn wieder aufgebaut und wollen sich um die Erneuerung weiterer Wege kümmern. Ein markierter Wanderweg zwischen den Bahnhöfen Mikulasovice dolni nadrazi und Lipova, der direkt am Festivalgelände vorbeiführt, soll entstehen.

Ein Hauch von Asien im Schluckenauer Zipfel – für Jarmila Ptackova ist das schon jetzt eine positive Erfahrung. „Man erreicht doch deutlich mehr Menschen, als mit einem Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift“, fühlt sie sich bestätigt.

Das Festival beginnt am Sonnabend 22. Juli, 12 Uhr, der Eintritt kostet 150 Kronen, das Familienticket 350 Kronen.

Adresse: Velky Senov 41, 40778 Velky Senov.

