Einbrecher erwischt Zwei betrunkene Männer steigen in eine Firma ein – zum Stehlen kommen sie jedoch nicht.

Vorläufig festgenommen wurden in der Nacht zu Dienstag zwei Bischofswerdaer, die bei einem Einbruch erwischt worden sind. © Symbolbild: dpa

Ein Firmeninhaber hat in der Nacht zu Dienstag zwei Einbrecher gestellt. Sie waren in seinen Betrieb in der Süßmilchstraße eingedrungen, worauf er die Polizei rief. Eine Polizeistreife nahm die Tatverdächtigen, zwei angetrunkene Bischofswerdaer im Alter von 17 und 21 Jahren vorläufig fest. Alkoholtests ergaben Werte von 1,3 und 1,1 Promille. Zum Stehlen waren sie nicht gekommen, jedoch hatten sie 100 Euro Schaden bei ihrer Tat angerichtet. (szo)

Links zum Thema Polizeibericht vom 30. Mai

zur Startseite