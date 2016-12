Der Torschützenkönig des Bundestags Der Gohrischer Abgeordnete André Hahn ist auf dem Rasen ein Klasse für sich. Der Linke traf für den FC Bundestag so oft wie kein anderer.

André Hahn posiert im Trikot am Rednerpult. © privat/André Hahn/dpa

Die Linke ist Nummer eins in Deutschland, wenn es um den besten Torjäger des Bundestages geht. André Hahn, Abgeordneter aus Gohrisch, hat in diesem Jahr 13 Spiele für die Fußball-Elf des Parlaments, den FC Bundestag, bestritten und dabei fünf Treffer erzielt. Das schaffte keiner seiner Teamkollegen. Der 53-Jährige gehört seit 2013 dem Bundestag an und ist der einzige Linke im Bundestags-Team. Hahn kommentierte seinen Erfolg augenzwinkernd: „Natürlich werden wir alle nicht jünger, und ich merke dementsprechend auch, dass die Antrittsschnelligkeit früherer Jahre fehlt. Aber es macht immer noch Riesenspaß, sich aktiv sportlich zu betätigen und im FC Bundestag fraktionsübergreifend gemeinsam zu kicken. Beim Sport geben die Kollegen der Koalition auch mal Vorlagen für die Opposition, und diese trifft dann sogar. Im Parlament funktioniert das leider noch nicht so richtig. Obwohl die Opposition gute Vorlagen liefert, kickt die GroKo die fast immer ins Aus …“.

André Hahn war bereits in seiner Zeit als Abgeordneter des Sächsischen Landtags ein erfolgreicher Stürmer. Der langjährige Mannschaftskapitän des FC Landtag Sachsen erzielte in 114 Großfeldspielen 116 Treffer. (szo)

