… da steht ein Lindenbaum Schüler des Evangelischen Gymnasiums schenken der Stadt Tharandt eine neue Rathauslinde. Das Geld dafür haben sie sich erlaufen.

Tharandter Gymnasiasten pflanzen die Linde. Bürgermeister Silvio Ziesemer(2. v. r.) hilft mit. © Karl-Ludwig Oberthür

Zu Akkordeonklängen singen sie ganz passend: „Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“. Viele Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Tharandt haben sich am Nachmittag des 11.11. vor dem Rathaus der Forststadt versammelt. Dort wollen sie Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) ein besonderes Geschenk übergeben: eine neue Rathaus-Linde. Denn der alte Baum, der markant an der Tharandter Rathauskurve steht, ist schon etwa 150 Jahre alt. Aus Sicherheitsgründen für die Verkehrsteilnehmer wird Tharandt im kommenden Jahr einen Baumgutachter bestellen. Der soll prüfen, ob der Baum, eine heute eher seltene Silberlinde, bald fallen könnte und man ihn fällen muss. Oder ob er noch ein paar Jahre stehenbleiben kann. „Als Forststadt haben wir uns entschieden, schon jetzt für Nachschub zu sorgen“, sagt Stadtsprecher Alexander Jäkel.

Dass das überhaupt möglich ist, hat die Stadt den Schülern und dem Förderverein des Gymnasiums zu verdanken. Die fünften bis zehnten Klassen haben im Juni erstmals einen Spendenlauf um den Schlossteich absolviert. Dabei kamen dank lokaler Sponsoren immerhin 4 200 Euro zusammen. 2 000 Euro spenden die Schüler der Stadt für neue Bäume.

Damit jeder weiß, worum es sich handelt, spendiert die Stadt eine Info-Tafel dazu. „Danke, dass ihr so fleißig für unsere und eure Stadt gelaufen seid“, sagt Silvio Ziesemer. „Wir sind sehr stolz darauf, was auf eurem Schulberg passiert.“ Die nächsten Pflanzungen sind schon geplant: Einen Lutherbaum soll es zum Reformationsjubiläum geben und neues Grün am Tharandter Schlossteich.

