Boutique unter Wasser Wegen einer Havarie ist Anne Wolfermanns Geschäft in Löbau geschlossen. Für die Inhaberin gibt es noch mehr Baustellen.

Die Hoffnung bleibt. Immer wieder hat Anne Wolfermann das Datum zur Wiedereröffnung ihrer Boutique auf ihrem Schild nach hinten gerückt. Sie hofft, dass es bald Gewissheit gibt. © Rafael Sampedro

Das Trockengerät passt nicht gut in „Annes Boutique“. Anders als all die Kleider im Verkaufsraum sieht es nicht besonders modisch aus. Aber der brummende Kasten ist gerade dringend nötig. Annes Boutique auf der Nicolaistraße in Löbau ist geschlossen. Ein Schild an der Eingangstür verrät den Grund: Havarie. Ungünstiger könnte der Zeitpunkt für Inhaberin Anne Wolfermann kaum sein.

Montag vor zwei Wochen: „Eine meiner Mitarbeiterinnen war morgens als erste da“, erzählt Anne Wolfermann. „Nachdem sie Tür aufgeschlossen hat, stand sie plötzlich im Wasser.“ Das kam aus der Wohnung über der Boutique, rann von der Decke hinab und durch den Verkaufsraum bis zur Kasse neben dem Eingang. Einige Shirts, Blusen und Pullover wurden durchnässt und schmutzig. „Diese Ware mussten wir wegwerfen“, sagt Anne Wolfermann. Über alles andere haben sie und ihre Mitarbeiterinnen Folien gebreitet, um sie vor der Feuchtigkeit in der Luft zu schützen.

Wann sie wieder öffnen wird, kann die Inhaberin nicht sagen. „Ich würde gerne jeden Tag wieder aufmachen. Manche Kunden klopfen an die Tür und fragen nach“, erzählt Anne Wolfermann. „Aber ich kann leider noch keinen Termin nennen.“ Denn jetzt sind erst einmal die Versicherungen am Zuge, um zu untersuchen, wie es zu der Havarie kam und welche Schäden entstanden sind. Beides wird noch geklärt.

„Wir sind vor fünf Jahren in dieses Gebäude gezogen“, erzählt Wolfermann. In dem sanierten Haus war damals eine Deckenheizung eingebaut worden. Die ist jetzt nass, die Lampen ebenso. Der Fußboden in dem Geschäft besteht aus verschiedene Materialien: Plastik, Holz, Stoff. Der Parkett-Teil ist an den Rändern feucht, das sieht man. „Der Kunststoffboden hat es vielleicht schadlos überstanden, aber der Stoffboden muss bestimmt raus.“ Anne Wolfermann hofft, in den nächsten Tagen Gewissheit zu bekommen, was jetzt passieren soll. „Bis dahin planen wir von einem Tag auf den nächsten.“

Sich um die überflutete Löbauer Boutique zu kümmern, ist gerade nicht ihre einzige Aufgabe: In der Bautzener Filiale von „Annes Boutique“ läuft gerade der Räumungsverkauf. Insgesamt ist Anne Wolfermann mit ihrer Boutique nicht erst seit fünf , sondern schon seit fast 33 Jahren in Löbau. „1984 haben wir in der Äußeren Zittauer Straße unser Stammhaus eröffnet“, erinnert sie sich. Kurz darauf richtete sie weitere Filialen ein, darunter in Ebersbach, Zittau und Bautzen. „Zu Hochzeiten hatte ich fünf Filialen mit 20 Angestellten. Und wir konnten uns immerhin über sieben Firmenbabys freuen.“ Die schönen Erinnerungen sind geblieben, die Filialen in Ebersbach und Zittau nicht, eine weitere Löbauer Filiale hat Anne Wolfermann vor Jahren an ehemalige Mitarbeiter abgegeben. Jetzt folgt Bautzen mit der Schließung.

Anne Wolfermann hat ihren auslaufenden Mietvertrag dort nicht verlängert. „Zu den geforderten neuen Konditionen wollte ich mich nicht mehr auf Jahre hinaus binden“, sagt sie. Auch diesmal hat sie ihren Mitarbeitern angeboten, die Bautzener Filiale weiterzuführen. „Sie wollten aber nicht“, erzählt sie. Die Gründe kann sie nachvollziehen. Denn heute sei der Aufwand für zwei Filialen höher als seinerzeit für fünf Boutiquen. Dazu, sagt sie, kommen steigende Nebenkosten, die vielen Online-Möglichkeiten, die gerade jüngere Kunden gerne nutzen.

In Löbau aber ist Anne Wolfermann insgesamt zufrieden mit der Situation. „Es ist eine schöne beschauliche Stadt.“ Weniger Leerstand als andernorts, ausreichend Parkplätze – das spricht für Löbau. Dagegen spreche die aktuelle Verkehrssituation mit ihren Baustellen und Sperrungen. „Kunden, die aus dem Umland kommen, sind derzeit verunsichert“, schätzt Anne Wolfermann die Lage ein.

Bis zum Tag der Sachsen in Löbau werden in der Innenstadt zwei Verkehrskreisel gebaut. „Diese Bebauung ist auch notwendig, keine Frage“, sagt die Geschäftsfrau. „Es gibt aber nicht nur den Tag der Sachsen, sondern auch ein Leben davor und eines danach.“ Sie wünscht sich eine bessere Beschilderung durch Löbau, die den Weg in die Innenstadt vereinfacht. „Versuchen Sie als Ortsfremder mal, die Einfahrt in die Blumenstraße zu finden, um ins Zentrum zu kommen.“

Trotz der momentanen Schwierigkeiten: Sie selber würde in Löbau gerne weitermachen mit ihrer Boutique. Das Stammhaus soll bleiben. Aber wann es weitergeht, kann derzeit niemand sagen. (mit cs)

