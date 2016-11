Beschluss zum „Vogelnest“ gekippt Neustadts Stadtrat muss sich mit dem Kita-Bedarfsplan befassen – aber nicht jetzt.

Mit einem heiklen Thema sollte sich der Neustädter Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstagabend beschäftigen. Es ging dabei um die Zukunft der Kita „Vogelnest“. Die private Einrichtung will langfristig in den Bedarfsplan aufgenommen werden – statt nur zeitlich befristet. Die Kita stellte deshalb einen entsprechenden Antrag, über den nun im Stadtrat entschieden werden sollte. Dazu kam es jedoch nicht. Stadträtin Silke Benusch stellte im Namen der NfN-Fraktion den Antrag, den Beschluss noch einmal von der Tagesordnung herunterzunehmen. Denn in dem Beschluss gehe es um zwei Themen, die getrennt behandelt werden müssten, argumentierte sie. Der Vorschlag kam fraktionsübergreifend gut an. Denn mehrheitlich entschieden sich die Räte, die Kita „Vogelnest“ in einer der nächsten Sitzungen zu behandeln.

Die Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, dass sie es nicht befürwortet, die private Kita in den Bedarfsplan der Kommune aufzunehmen. Als Grund wird ein sinkender Betreuungsbedarf ab 2020 genannt. (SZ/kat)

