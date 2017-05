Bahn oder Straßenbahn? Die Stadt Königsbrück will ihre Position dem Verkehrsverbund jetzt noch einmal darlegen. Die Richtung ist aber klar.

© Matthias Schumann

Die Stadt Königsbrück will dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in den kommenden Wochen ein Schreiben schicken, das die Position der Stadt noch einmal schriftlich erläutert. Das kündigte Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) jetzt noch einmal im Stadtrat an. Der Stadtrat und auch die Verwaltung haben an ihrer Meinung in der Diskussion aber schon in der Vergangenheit keine Zweifel gelassen (SZ berichtete). Die Stadt Königsbrück will die Zugverbindung zwischen Dresden und Königsbrück erhalten. Diese Position vertritt inzwischen auch der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Oberelbe und das Landratsamt in Bautzen. Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla hatte angeregt, statt der Zugverbindung auf eine Straßenbahnverbindung zu setzen, um auch Impulse für ihr eigenes geplantes Ortszentrum ableiten zu können. Das würde allerdings bedeuten, dass die Zugverbindung nach Laußnitz und Königsbrück gekappt werden würde und stattdessen ab Ottendorf-Okrilla Busse fahren würde. Diese Möglichkeit hatte die Stadt Königsbrück stets abgelehnt.

Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das Thema ist Ende des Monats Gegenstand im Technischen Ausschuss des Kreises. Diesen Termin will die Stadt Königsbrück noch abwarten und dann ihre Argumente formulieren. Die Gemeinde Ottendorf-Okrilla hat ebenfalls angekündigt, ihre Meinung an den VVO zu schicken. Die Initiative kam aus der Fraktion der CDU und wurde von den anderen Gemeinderäten aufgegriffen. Die letztendliche Entscheidung muss die Verbandsversammlung des Zweckverbands treffen, die aus 29 Mitgliedern aus Dresden und angrenzenden Landkreisen besteht. Der Kreis geht allerdings davon aus, dass im Sinne der Zugverbindung entschieden wird. (SZ/pre)

