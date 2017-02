Autodiebe in der Sächsischen Schweiz Zwei Volkswagen wurden in der Nacht zum Mittwoch in Bad Schandau und Rathmannsdorf gestohlen.

Sächsische Schweiz. Autoknacker waren in der Nacht zum Dienstag in Bad Schandau und Rathmannsdorf unterwegs. Vom Ringweg in Bad Schandau stahlen die Täter einen grauen VW Golf. Der Zeitwert des acht Jahre alten Fahrzeuges wurde auf rund 8000 Euro beziffert. Ebenfalls gestohlen wurde ein blauer VW Caddy im Rathmannsdorfer Ortsteil Wendischfähre. Der Wert des neun Jahre alten Wagens beläuft sich auf etwa 6000 Euro

