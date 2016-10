Auseinandersetzung in Bautzen Bautzen. Am Freitagabend musste die Polizei an die Karl-Marx-Straße in Bautzen ausrücken. Hier waren etwa fünf bis zehn minderjährige unbegleitete Flüchtlinge und etwa 20 bis 30 andere Personen in Streit geraten. Einer der Jugendlichen soll einen 39-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben. Letztlich verletzte sich der 17-jährige Syrer jedoch selbst an der Hand. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schlichtete die Auseinandersetzung. Die Beamten nahmen zwei Anzeigen wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf. Die Ermittlungsgruppe „Platte“ ermittelt.

Brand am Scheunentor Wilthen. Am frühen Sonnabendmorgen ist an der Mönchswalder Straße in Wilthen der Torbereich einer Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehrleute aus Wilthen, Kirschau und Tautewalde löschten das Feuer, bevor es auf die in der Scheune gelagerten Strohballen übergreifen konnte. Zur Brandursache wird ermittelt.

Einbrüche in Garagen Sohland/Steinigtwolmsdorf. Diebe hatten es in der Nacht zum Freitag auf Garagen im Oberland abgesehen. In Wehrsdorf und Ringenhain brachen sie jeweils in eine Garage ein. In Steinigtwolmsdorf scheiterten sie bei dem Versuch. Gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts.

Unfall beim Abbiegen Bischheim. Zu einem Unfall kam es am Freitagnachmittag in Bischheim. Ein BMW-Fahrer wollte vom Kirchweg auf den Gersdorfer Weg abbiegen. Zur gleichen Zeit war dort ein VW-Transporter unterwegs. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.