Altstadt gewinnt, Osten schrumpft Laut einer neuen Prognose verliert Bautzen bis zum Jahr 2030 rund 2 000 Einwohner. Auf die einzelnen Stadtteile wirkt sich das unterschiedlich aus.

© Uwe Soeder

Werden in Bautzen nur noch Altenheime gebaut? So lauten – halb skeptisch, halb empört – die Kommentare zu den Plänen verschiedener Investoren auf dem Gelände der Krone und am Lauengraben. Zwar steht noch nicht fest, ob die Projekte tatsächlich umgesetzt werden. Doch eines ist schon jetzt klar: Sie liegen im Trend. Die neuste Prognose der Stadtverwaltung zeigt ein vertrautes Bild: Bautzens Einwohnerzahl wird in den kommenden Jahren weiter sinken, zugleich nimmt das Durchschnittsalter der Bevölkerung zu.

Die Statistiker belassen es jedoch nicht bei dieser allgemeinen Feststellung. Ihre „Kleinräumige Bevölkerungsprognose“ untersucht detailliert die Entwicklung der Stadtteile. Anders gesagt: Ein Blick in das 100 Seiten starke Papier verrät, wo in Bautzen künftig das Leben spielt und wo eher mit Problemen zu rechnen ist.

Die Trends: Mehr Zuzüge, mehr Ältere, aber auch mehr Kinder

Bis 2030 sinkt die Einwohnerzahl von Bautzen um 2 000 Personen. Der Prognose zufolge leben dann noch 38 500 Menschen in der Stadt. Ist Bautzen also nicht attraktiv genug? Das kann man so pauschal nicht sagen. Denn Zuzüge gibt es nach wie vor: In den kommenden Jahren ziehen voraussichtlich sogar mehr Menschen in die Stadt als von hier weggehen. Dieser Zugewinn reicht jedoch nicht aus, um das Geburtendefizit auszugleichen. Weil mehr Menschen sterben, als neu geboren werden, steht unterm Strich ein Minus.

Bereits in die Prognose einbezogen wurde die Zahl der Flüchtlinge, die in Bautzen leben. 2016 waren es rund 1 000 Männer, Frauen und Kinder. Auch für die kommenden Jahre rechnet die Stadtverwaltung ungefähr mit diesem Wert.

Der Altersdurchschnitt in Bautzen steigt laut Prognose bis 2030 leicht von 47,6 auf 48,4 Jahre. Hinter dieser Zahl stehen jedoch unterschiedliche Entwicklungen. So wächst einerseits der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung, andererseits gibt es auch mehr Kinder und Jugendliche. Eine Herausforderung zeichnet sich für die Wirtschaft ab. Sie wird es künftig schwerer haben, freie Stellen zu besetzen. In der Gruppe der 18- bis 65-Jährigen werden besonders starke Rückgänge erwartet.

Stadtteile im Aufwind: Innenstadt, Villenviertel, Südvorstadt

Drei Stadtteile, die schon heute beliebt sind, liegen auch in den kommenden Jahren im Trend. Die Innenstadt bleibe vor allem bei jungen Leuten gefragt, sagen die Statistiker vorher. Deshalb könnte hier Wohnraum künftig knapp werden. Im Villenviertel nimmt das Durchschnittsalter zwar etwas zu, dennoch werden hier auch in Zukunft viele Familien mit Kindern zu Hause sein. Auch die Südvorstadt zählt zu den Stadtteilen im Aufwind.

Stadtteile mit Problemen: Gesundbrunnen und der Osten

Mit einer schwierigen Entwicklung rechnen die Planer in den Vierteln östlich der Innenstadt. Dort überwiegt schon heute die ältere Bevölkerung. Die Zahl der Einwohner wird voraussichtlich weiter abnehmen. Eine Besonderheit weist Gesundbrunnen auf: Wegen der günstigen Mieten ziehe es vor allem Menschen mit geringerem Einkommen in den Stadtteil, ebenso wie Flüchtlinge und Ältere, so die Prognose.

Stadtteile mit Chancen: Westvorstadt und ländliches Umland

Auch westlich der Friedensbrücke wird die Einwohnerzahl eher sinken. Denn dort liegt der Altersdurchschnitt ebenfalls höher als in der gesamten Stadt. Aus Sicht der Planer ist die Entwicklung aber noch offen. In Zukunft könnten wieder mehr junge Menschen dorthin ziehen, auch ist noch Platz für den Bau neuer Häuser.

Die ländlichen Ortsteile von Bautzen sind vor allem für Häuslebauer und Käufer von Eigenheimen interessant. Ob die Bevölkerung abnimmt oder sogar Zuwächse zu verzeichnen sind, hängt vor allem davon ab, ob in den nächsten Jahren neue Wohnbaustandorte ausgewiesen werden.

